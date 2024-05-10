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Стипе Миочич назвал вероятные сроки своего боя с Джоном Джонсом

Стипе Миочич назвал вероятные сроки своего боя с Джоном Джонсом
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Именитый боец смешанных единоборств Стипе Миочич ответил на вопрос по поводу сроков поединка с чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории Джоном Джонсом. По словам Миочича, их бой может состояться в ноябре.

«Я хочу этот бой и буду просто ждать. Мне нужен этот поединок. Они (UFC) говорили об июле, но это уже невозможно. Думаю, мы можем встретиться в ноябре в Нью-Йорке», — сказал Миочич на канале JAXXON PODCAST в YouTube.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету Джона 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (десять нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. В активе Миочича 20 побед при четырёх поражениях.

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