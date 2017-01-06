Гэри Расселл проведёт защиту титула WBC 18 февраля

Чемпион мира в полулёгком весе по версии WBC Гэри Расселл-младший (27-1-0, 16 КО) проведёт следующую защиту своего титула, которая станет третьей по счёту, 18 февраля в бою с обладателем пояса временного чемпиона Оскара Эскандона, сообщает Fightnews. Встреча этих боксёров будет проходить в рамках запланированного турнира в Цинциннати, главным событием которого станет бой между Эдриеном Бронером и Адрианом Гранадосом.
Предыдущую защиту титула Расселл провёл в апреле прошлого года в бою с Патриком Хайлендом, которого победил техническим нокаутом.