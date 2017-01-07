Роуч: Кроуфорд хотел слишком много денег за бой с Пакьяо

, тренер чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO, рассказал, что бой филиппинца с чемпионом WBO в первой полусредней категориисорвался из-за того, что американец запросил слишком большой гонорар.«Боб — единственный, кто отвечает за бой. Сперва он позвонил мне и сказал, что есть только один соперник. А через две недели назвал двух новых, сказав, что Кроуфорд хочет слишком много денег, и они не могут всё устроить. Этот бой исчез за две недели», — приводит слова Роуча Boxing Scene.