Д.Мейвезер: Пакьяо не был мужчиной, а за бой с Макгрегором Флойда бы засудили

, дядя 12-кратного чемпиона мира по боксу, заявил, что его племянник не даст реваншиз-за того, что тот отказался принять поражение в их первом бою.«Боя с Пакьяо не будет потому, что он не был мужчиной и не признал поражения, не ища ложных оправданий.Что касается Макгрегора, то Флойд просто игрался с медиа, потому что за такой бой его бы засудили. Это был бы такой лёгкий бой, что он выглядел бы нелепо. Фанаты MMA могут говорить, что Конор сделал бы то и это, но они знают, что он не сделал бы ничего. У него нет шансов, и тут даже не нужен Флойд, хватит и куда худшего боксёра», — цитирует Мейвезера On the Ropes.