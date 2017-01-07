Ник Диас: на турнирах Strikeforce и EliteXC мы с Кимбо Слайсом курили мариухану

Боец смешанного стилярассказал, что часто употреблял марихуану сво время турниров Strikeforce и EliteXC. Отметим, что в Strikeforce Диас был чемпионом полусреднего веса. Ранее Диас отбыл годичную дисквалификацию в UFC за употребление марихуаны.«Мы постоянно зависали на турнирах Strikeforce и EliteXC в старые времена. Мы курили травку. При этом мы могли выступать в главных боях всего шоу. Это были я и Кимбо Слайс», — рассказал Диас в эфире программы GGN News, которую ведёт хип-хоп исполнитель Snoop Dogg.