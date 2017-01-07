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Ник Диас: на турнирах Strikeforce и EliteXC мы с Кимбо Слайсом курили мариухану

7 января 2017, суббота. 14:30. Бокс/ММА
Боец смешанного стиля Ник Диас рассказал, что часто употреблял марихуану с Кимбо Слайсом во время турниров Strikeforce и EliteXC. Отметим, что в Strikeforce Диас был чемпионом полусреднего веса. Ранее Диас отбыл годичную дисквалификацию в UFC за употребление марихуаны.

«Мы постоянно зависали на турнирах Strikeforce и EliteXC в старые времена. Мы курили травку. При этом мы могли выступать в главных боях всего шоу. Это были я и Кимбо Слайс», — рассказал Диас в эфире программы GGN News, которую ведёт хип-хоп исполнитель Snoop Dogg.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Strikeforce Ник Диас
Новости. Бокс/ММА
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