Тренер Вавжика: Уайлдер находится на одном уровне с Джошуа

Тренер польского боксёрасчитает, что будущий соперник его подопечного, чемпион WBC в супертяжёлом весе, ещё не встречался с сильными противниками. Бой между Вавжиком и Уайлдером состоится 25 февраля в США.«Уайлдер совершает ошибки, которые раньше мастера супертяжёлого веса не совершали. Я считаю, что он находится примерно на одном уровне с Джошуа. Их пока прославил только нокаутирующий удар, но для этого много мастерства не нужно. У них было слишком много слабых соперников. До уровня Эвандера Холифилда или Владимира Кличко они, конечно, ещё не доросли», — приводит слова Лапина Polsat Sport.