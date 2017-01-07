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Тренер Вавжика: Уайлдер находится на одном уровне с Джошуа

7 января 2017, суббота. 20:34. Бокс/ММА
Тренер польского боксёра Анджея Вавжика Фёдор Лапин считает, что будущий соперник его подопечного, чемпион WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер, ещё не встречался с сильными противниками. Бой между Вавжиком и Уайлдером состоится 25 февраля в США.

«Уайлдер совершает ошибки, которые раньше мастера супертяжёлого веса не совершали. Я считаю, что он находится примерно на одном уровне с Джошуа. Их пока прославил только нокаутирующий удар, но для этого много мастерства не нужно. У них было слишком много слабых соперников. До уровня Эвандера Холифилда или Владимира Кличко они, конечно, ещё не доросли», — приводит слова Лапина Polsat Sport.
Источник: Polsat Sport Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Эвандер Холифилд Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
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