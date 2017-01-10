Стивенсон: мне не важно, с кем боксировать, просто дайте мне соперника

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе канадецзаявил, что планирует провести в 2017 году три поединка. В прошлом году Стивенсон провёл только один поединок — против, которого он нокаутировал.«Я хочу боксировать против победителя встречи Альварес-Буте. Да и вообще, я хотел бы провести три поединка в 2017 году. Хочу быть занят весь год. Мне не важно, против кого выходить. Просто дайте мне соперников. Я линейный чемпион и чемпион WBC. Я всё ещё король. Мне не важно, кто станет моим соперником. Просто поставьте его передо мной», — приводит слова Стивенсона BoxingScene.