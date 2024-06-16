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Шакур Стивенсон намекнул на бой с Джервонтой Дэвисом

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях, американец Шакур Стивенсон высказался по поводу победу боксёра Джервонты Дэвиса в поединке с Фрэнком Мартином. Напомним, Дэвис нокаутировал соперника в восьмом раунде.

«Не могу дождаться момента, когда смогу шокировать мир. Запомните всё, что вы сейчас говорите!» — написал Стивенсон в социальной сети X (ранее — Twitter).

Дэвис сохранил свой титул чемпиона мира в лёгком весе по версии WBA.

Ранее в соглавном поединке вечера за временный титул WBC в полутяжёлом весе встретились два бывших чемпиона мира — американец Дэвид Бенавидес и украинский боксёр Александр Гвоздик. По итогам полного боя из 12 раундов победу единогласным решением судей одержал Бенавидес, который завоевал временный чемпионский пояс.

Главные победы Джервонты Дэвиса