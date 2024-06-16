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Эдуард Кравцов высказался о победе Дэвида Бенавидеса над Гвоздиком

Эдуард Кравцов высказался о победе Дэвида Бенавидеса над Гвоздиком
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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов отреагировал на победу американского бойца Дэвида Бенавидеса в поединке с украинцем Александром Гвоздиком.

«В принципе, Бенавидес показал то, чего ждали. Единственное, что были провальные раунды восьмой и девятый. Где-то подсел функционалу, что немножко даже удивило. Ну и Гвоздик ничего нового не показал, но физическое состояние Александра было хорошее. Раунда три можно было отдать Гвоздика», — сказал Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьей Гасановым.

Поединок продлился все 12 раундов, победу единогласным решением судей одержал Бенавидес. Все арбитры зафиксировали на судейских карточках весомое преимущество американца — 116-112, 117-111, 119-109. Таким образом, Дэвид Бенавидес из США стал временным чемпионом WBC в полутяжёлом весе.

Битва взглядов Бенавидеса и Гвоздика

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