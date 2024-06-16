Кравцов: Бенавидесу было бы сложнее с Бетербиевым, чем с Биволом

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказался насчёт потенциальных оппонентов американца Дэвида Бенавидеса.

«Удобнее для Бенавидеса, думаю, был бы всё-таки Дмитрий Бивол. Потому что Дэвид сам ищет дистанцию, много проводит времени на ней. А Бетербиев более бьющий, сложнее было бы с Артуром. Думаю, всё же стилистически Бенавидесу сложнее с Бетербиевым было бы», — сказал Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Сегодня, 16 июня, Бенавидес одолел украинца Александра Гвоздика единогласным решением судей. Все арбитры зафиксировали на судейских карточках весомое преимущество американца — 116-112, 117-111, 119-109. Таким образом, Дэвид Бенавидес из США стал временным чемпионом WBC в полутяжёлом весе.

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