Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кравцов: Бенавидесу было бы сложнее с Бетербиевым, чем с Биволом

Кравцов: Бенавидесу было бы сложнее с Бетербиевым, чем с Биволом
Аудио-версия:
Комментарии

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказался насчёт потенциальных оппонентов американца Дэвида Бенавидеса.

«Удобнее для Бенавидеса, думаю, был бы всё-таки Дмитрий Бивол. Потому что Дэвид сам ищет дистанцию, много проводит времени на ней. А Бетербиев более бьющий, сложнее было бы с Артуром. Думаю, всё же стилистически Бенавидесу сложнее с Бетербиевым было бы», — сказал Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Сегодня, 16 июня, Бенавидес одолел украинца Александра Гвоздика единогласным решением судей. Все арбитры зафиксировали на судейских карточках весомое преимущество американца — 116-112, 117-111, 119-109. Таким образом, Дэвид Бенавидес из США стал временным чемпионом WBC в полутяжёлом весе.

Наиболее титулованный боксёр

Материалы по теме
Эдуард Кравцов высказался о победе Дэвида Бенавидеса над Гвоздиком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android