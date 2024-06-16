Кравцов: Джервонта — красавчик, нашёл свои удары и закончил бой

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов отреагировал на победу американского бойца Джервонты Дэвиса в титульном поединке в лёгком весе с соотечественником Фрэнком Мартином.

«Джервонта — красавчик, что сказать. Искал свой момент в бою, нашёл его и уже не отпустил. Боксировал по нарастающей, никуда не торопился. Где-то дал вымахаться Мартину. Когда Фрэнк начал подсаживаться, то Дэвис нашёл свои удары и закончил бой», — сказал Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Джервонта нокаутировал соперника в восьмом раунде. Таким образом, боец из США сохранил свой титул чемпиона мира в лёгком весе по версии WBA.

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