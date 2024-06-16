Хабиб Нурмагомедов поздравил мусульман с Ураза-байрам

Прославленный боец смешанных единоборств (ММА), член Зала славы промоушена UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал сообщение, в котором поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

«Ид мубарак (что означает — «Благословенный праздник»)», — написал Нурмагомедов в своих соцсетях.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Соцсети Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах принял участие в 29 боях, в том числе в 13 в UFC и не потерпел ни одного поражения. Последним его боем было противостояние с представителем США Джастином Гэтжи. Хабиб победил его, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о решении завершить выступление в ММА.

На турнире UFC 302 Хабиб Нурмагомедов секундировал действующему чемпиону UFC в лёгком дивизионе россиянину Исламу Махачеву, где тот победил топового американского бойца Дастина Порье. Поединок завершился победой Махачева удушающим приёмом Д'Арсе в середине пятого раунда.