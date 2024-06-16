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Майкл Чендлер отметил текилой отмену боя с Конором Макгрегором

Майкл Чендлер отметил текилой отмену боя с Конором Макгрегором
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Топовый американский боец UFC Майкл Чендлер опубликовал видео в ответ на новость о том, что популярный ирландец Конор Макгрегор снялся с их очного поединка на UFC 303.

Майкл Чендлер отметил текилой отмену боя с Конором Макгрегором

Напомним, поединок между Конором и Майклом должен был стать главным боем на турнире UFC 303, который планируется провести 29 июня в Лас-Вегасе. Вчера, 14 июня, стало известно, что Конор был вынужден сняться из-за неназванных проблем со здоровьем.

Два предыдущих поединка Макгрегор провёл против Дастина Порье: в январе 2021 года ирландец проиграл нокаутом во втором раунде, а в июле того же года бой был завершён техническим нокаутом в первом раунде после перелома левой ноги Конора.

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