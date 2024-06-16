Стали известны обладатели бонусов по итогам турнира UFC on ESPN 58

В ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 58. Пресс-служба организации опубликовала имена бойцов, которые получили бонусы по итогам минувшего ивента.
Лучший бой вечера — поединок Габриэллы Фернандес и Карли Джудис. Награду за лучшее выступление вечера получили Брэди Хистенд и Тацуро Таира. Бойцы получат бонус в размере $ 50 тыс.
Результаты турнира UFC on ESPN 58:
Тацуро Таира победил Алекса Переса техническим нокаутом (Раунд 2, 2:59).
Майлз Джонс победил Дугласа Силву де Андраде единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).
Лукас Алмейда победил Тимоти Куамбу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Брэди Хистенд победил Гарретта Армфилда удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 3, 1:52).
Асу Алмабаев победил Хосе Джонсона единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Адам Фьюджитт победил Джоша Куинлана раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Натан Манесс победил Джимми Флика единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).
Габриэлла Фернандес победила Карли Джудис раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Вестин Уилсон победил Джека Сарагиха болевым приёмом на руку (armbar) –(Раунд 1, 1:49).
Мелкизаэл Коста победил Нурданбека Шайлана удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 3, 1:50).
Жозефин Кнутссон победила Джулию Поластри единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
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