Появился обновлённый постер турнира UFC в Саудовской Аравии

UFC опубликовала обновлённый постер своего турнира, который состоится 22 июня в Саудовской Аравии.

Постер UFC в Саудовской Аравии Фото: UFC

Напомним, изначально в главном бою турнира должны были сразиться бывший обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер и непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев. Но Чимаев был госпитализирован ввиду проблем со здоровьем, снят с боя, а ему на замену был взят Икрам Алискеров.

В общей сложности Алискеров за время карьеры принял участие в 16 боях в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. На счету Уиттакера 25 побед при семи поражениях. В своём последнем бою Уиттакер на турнире UFC 298, который прошёл 17 февраля 2024 года, единогласным решением победил Пауло Косту.