Статистика боя Дэвис — Мартин

В ночь с 15 на 16 июня мск на «MGM Grand Arena» в американском Лас-Вегасе завершился большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал титульный поединок в лёгком весе между американскими боксёрами Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином.

Победу одержал Джервонта Дэвис, который нокаутировал соперника в восьмом раунде. Таким образом, Дэвис сохранил свой титул чемпиона мира в лёгком весе по версии WBA. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой боя.

Танк Дэвис попал 54% своих сильных ударов, включая 23 из 33 (70%) в седьмом и восьмом раундах.

Ранее в соглавном поединке вечера за временный титул WBC в полутяжёлом весе встретились два бывших чемпиона мира — американец Дэвид Бенавидес и украинский боксёр Александр Гвоздик. По итогам полного боя из 12 раундов победу единогласным решением судей одержал Бенавидес, который завоевал временный чемпионский пояс.

Наиболее титулованный боксёр