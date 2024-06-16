Результаты всех боёв турнира UFC on ESPN 58

В ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 58. Предлагаем ознакомиться с результатами поединков этого вечера.

Результаты турнира UFC on ESPN 58:

Тацуро Таира победил Алекса Переса техническим нокаутом (Раунд 2, 2:59).

Майлз Джонс победил Дугласа Силву де Андраде единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Лукас Алмейда победил Тимоти Куамбу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Брэди Хистенд победила Гарретта Армфилда удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 3, 1:52).

Асу Алмабаев победил Хосе Джонсона единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Адам Фьюджитт победил Джоша Куинлана раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Натан Манесс победил Джимми Флика единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Габриэлла Фернандес победила Карли Джудис раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Вестин Уилсон победил Джека Сарагиха болевым приёмом на руку (armbar) –(Раунд 1, 1:49).

Мелкизаэл Коста победил Шайилана Нурданбека удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 3, 1:50).

Жозефин Кнтссон победила Джулию Поластри единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

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