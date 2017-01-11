Пакьяо может сразиться с Кроуфордом после проведения боёв в России и Европе

Американский промоутеррассказал о планах на 2017 год для. Ранее стало известно, что следующий бой филиппинец проведёт 23 апреля против Джеффа Хорна. По словам Арума, после этого Мэнни может ещё трижды выйти на ринг до конца 2017 года.«Мы планируем организовать Мэнни четыре поединка в этом году. У нас есть предложение организовать бой России в июле, ещё одно предложение о бое в сентябре в Европе и предложение о бое в США против Терренса Кроуфорда в ноябре или декабре», — цитирует Арума BoxingScene.