Титов: ведём переговоры с Арумом о бое Пакьяо — Михайленко в России

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов рассказал, что ведёт переговоры с американским промоутером Бобом Арумом о возможности организации боя междув России. Ранее Арум заявил, что на 2017 год у Пакьяо запланировано четыре поединка, и один из них может состояться в России.«Мы обсуждаем этот поединок с промоутером Пакьяо Бобом Арумом. Он может состояться в июле, но пока о точном месте проведения и дате говорить рано, так как Пакьяо предстоит бой против австралийца Джеффа Хорна.Собственно, бой Пакьяо — Михайленко мог бы состояться уже в ближайшее время, и мы делали предложение стороне филиппинца некоторое время назад, но у нас была дата в мае, что не очень удобно Пакьяо. Поэтому сейчас дождёмся результата боя Пакьяо — Хорн и будем работать над приездом легендарного филиппинца в Россию в июле», — приводит слова Титова Allboxing.