Мейвезер-младший: $ 25 млн? Уайт чёртов шутник

12-кратный чемпион мира по боксупрокомментировал предложение главы UFCзаплатить ему $ 25 за поединок с чемпионом организации в лёгком весе«Он чёртов юморист», — приводит слова Уайта Boxing Scene.Отметим, что Макгрегору Уайт предложил такую же сумму. Мейвезер ранее говорил, что готов заплатить Макгрегору $ 15 млн за бой, но сам согласится, только если ему гарантируют гонорар в размере $ 100 млн. Мейвезер и Макгрегор ведут конфликт на словах уже долгое время.