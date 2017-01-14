Чавес-младший: Альварес потерял любовь фанатов, отказавшись драться с Головкиным

Бывший чемпион мира в среднем весеуверен, что мексиканские фанаты поддержат его в противостоянии с чемпионом WBO в первой средней категории«Этот бой важен для мексиканского бокса, для Альвареса и для меня. Альварес потерял любовь фанатов. Он очень популярен, но любят его мало — он потерял любовь, отказавшись драться с Головкиным. Отказался биться с лучшими — я такого никогда не делал. Качество боёв важнее количества. Качество твоих соперников. И потому любовь людей со мной», — цитирует Чавеса ESPN.