Бен Аффлек: я большой фанат Макгрегора, бой с Мейвезером был бы восхитительным

Знаменитый актёр и режиссёрпризнался, что хотел бы увидеть поединок чемпиона UFC в лёгком весеи 12-кратного чемпиона мира по боксу«Я большой фанат Конора Макгрегора. Он сильно впечатляет, и кто-то говорил, что он будет драться с Флойдом Мейвезером. Это был бы восхитительный бой. Полагаю, они должны договориться о контракте или о чём-то таком, было бы здорово», — приводит слова Аффлека Independent.Ранее глава UFC Дэна Уайт предложил Макгрегору и Мейвезеру по $ 25 млн за бой.