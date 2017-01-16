А. Емельяненко: проведу ближайший бой в феврале или марте

Боец смешанного стиляпланирует провести первый после тюремного заключения бой в феврале-марте 2017 года.«В последние месяцы я активно тренируюсь. Почти каждый день провожу по два занятия под руководством специалистов. Думаю, что набрал неплохую форму. Ещё месяц, и я смогу выйти на ринг. Стараюсь вернуть себе былые кондиции. Безусловно, я пытался поддерживать оптимальную форму, находясь в тюрьме, но вы же понимаете, там нет условий для проведения полноценных тренировок. Сейчас ощущаю себя уже намного лучше, но впереди ещё много работы. Надеюсь, в ближайший месяц выйду на пик своих возможностей.Мне сделали несколько хороших предложений по поводу организации дебютного поединка. Но на сегодня я ещё не подписал ни одного из них. Мой менеджер рассматривает все имеющиеся варианты. Предполагаю, что при удачном стечении обстоятельств я проведу ближайший бой уже в феврале или марте. С нетерпением жду возвращения на ринг», — цитируют Емельяненко «Известия».