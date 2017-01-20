Де ла Хойя: Чавес-младший может изменить планы на бой Альварес — Головкин

Промоутер мексиканского боксёрасчитает, что поединок его клиента противможет изменить планы боксёра провести бой против казахстанца«Я всегда говорил, что Канело намерен бороться с Головкиным в этом году. Это была наша цель, наш план. Единственная причина, по которой мы можем не организовать этот бой, — если борьба Чавеса и Альвареса превратится в войну. Такое может быть, если бой закончится вничью. Тогда мы можем провести реванш. Бой Головкин — Альварес зависит от боя 6 мая, но Альварес не боится никого, в том числе Головкина», — приводит слова де ла Хойи ESPN.