Вердум: пора закончить с разговорами этого клоуна дос Сантоса

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисью Вердум ответил на слова Джуниора дос Сантоса о том, что Вердум избегает их очного боя.
«Я проведу бой с ним, после чего, независимо от результата, я приду в его зал и буду драться с ним там, чтобы закончить разговоры этого клоуна о том, что я бегаю. Я покажу ему, кто бегает от боя. Он девчонка, которая валяет дурака. Бой пройдёт за закрытыми дверьми. Никаких раундов, никакого времени, никаких остановок. Пока кто-то не сдастся или не будет нокаутирован. Победитель разметит результат в соцсетях», — приводит слова Вердума Combate News.