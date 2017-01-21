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Вердум: пора закончить с разговорами этого клоуна дос Сантоса

21 января 2017, суббота. 23:51. Бокс/ММА
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисью Вердум ответил на слова Джуниора дос Сантоса о том, что Вердум избегает их очного боя.

«Я проведу бой с ним, после чего, независимо от результата, я приду в его зал и буду драться с ним там, чтобы закончить разговоры этого клоуна о том, что я бегаю. Я покажу ему, кто бегает от боя. Он девчонка, которая валяет дурака. Бой пройдёт за закрытыми дверьми. Никаких раундов, никакого времени, никаких остановок. Пока кто-то не сдастся или не будет нокаутирован. Победитель разметит результат в соцсетях», — приводит слова Вердума Combate News.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Фабрисью Вердум
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