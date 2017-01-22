Брук: понимаю положение Спенса, но я хочу бой с Ханом

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весезаявил, что желает провести свой следующий бой против соотечественника, а не против обязательного претендента«Я знаю, что у меня есть обязательства перед Спенсом, он талантливый парень. Но проблема в том, что в Британии и даже в США его особо не знают. Я хочу большие бои за большие деньги. Против таких боксёров, как Спенс, очень трудно найти в себе мотивацию.Я хочу бой с Ханом. Я приехал в США, а тут все говорят, что хотят увидеть этот бой. Можете себе представить, что творится в Британии? Этого боя очень ждут. Не хочу упустить эту возможность, а потом жалеть. Я понимаю положение Спенса, не хочу мариновать его. Но я очень хочу провести следующий бой именно против Хана», — приводит слова Брука ESPN.