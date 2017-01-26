Ригондо: Флорес продемонстрировал мужество, согласившись на бой со мной

Чемпион мира во втором легчайшем весе по версии WBA Гильермо Ригондо дал комментарий к предстоящему бою с Мойзесом Флоресом, который состоится 25 февраля во Фризо (штат Техас, США) и будет проходить в андеркарте поединка между Мигелем Котто и Джеймсом Кирклендом.
«Я очень рад. Это будет мой первый бой в США за год. Я хочу показать всему миру и моим преданным болельщикам, что я до сих пор являюсь одним из лучших боксёров рейтинга P4P. Я буду защищать свой титул 25 февраля, и я хотел бы поблагодарить Мойзеса Флореса за то, что он имеет мужество встретиться со мной. Он жёсткий боец, и в Техасе у него будет большая поддержка со стороны болельщиков. Это будет битва для болельщиков, будьте готовы увидеть меня в действии», — цитирует Ригондо Fightnews.