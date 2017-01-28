Бивол: в 2017 году планирую провести четыре боя и повысить уровень оппозиции

Временный чемпион мира WBA в полутяжёлом весерасказал о планах на текущий год. Перед началом 2017 года он обсудил с руководством промоутерской компании «Мир бокса» развитие своей карьеры«Одной из тем общения было то, как видит наше продвижение глава промоутерской компании Андрей Михайлович Рябинский. Он сказал, что готов дать мне четыре боя в этом году. Не факт, что это получится, но будем стремиться к тому, чтобы провести четыре боя. Также от меня и моего тренера была просьба увеличить качество нашей оппозиции. На это также был дан положительный ответ.Планы по продвижению меня и Сергея Кузьмина за рубежом, в США или где-то ещё, также обсуждались. Мы сходимся во мнении с нашим руководством, что тренировочные сборы и бои в Америке были бы полезны», — приводит слова Бивола официальный сайт компании «Мир Бокса».Ранее сообщалось о том, что 23 февраля Бивол должен провести защиту титула в Перми в бою с новозеландцем Робертом Бёрриджем. Сам боксёр прокомментировал эту информацию так: «Если честно, мне ещё лично никто не сообщил, что я буду боксировать именно 23 февраля, в Перми и с этим соперником. Я спрашивал у своего менеджера Вадима Корнилова, и он попросил подождать несколько дней до официального объявления. В ближайшее время место, время боя и соперник станут известны.Мы хотим провести бой или 23 февраля или на неделю позже. С Вадимом мы постоянно общаемся и рассматриваем варианты боя в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и, как выяснилось, ещё и в Перми. Мне не принципиально место проведения боя. Что касается названного в прессе соперника, я имею представление об этом боксёре и буду только рад, если мой бой с ним состоится, но есть нюансы по его организации».