Мейвезер-старший: возвращение Флойда — это риск

, отец 12-кратного чемпиона мира по боксу, считает, что его сын может вернуться на ринг, но это будет рискованно. Мейвезер-младший хочет сразиться с чемпионом UFC в лёгком весе«Мой сын сделал всё, что хотел. Побил всех, кого хотел. Назовите мне того, кто побил 49 человек, ни разу не проиграл и у кого всё ещё работает голова. Никто на такое не способен.Возвращение — риск. Это всегда риск», — приводит слова Мейвезера-старшего Fight Hype.