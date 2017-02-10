Промоутер Гассиева: реванш с Лебедевым возможен только при хорошем гонораре

Леон Маргулес, промоутер чемпиона мира IBF в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева, сказал, что матч-реванш с Денисом Лебедевым, владеющим поясом WBA, возможен только при хороших финансовых гарантиях для его боксёра.
«Мы ведём работу по следующему бою Гассиева. Мы бы снова провели бой с Лебедевым, но только в случае хороших финансовых гарантий и с двумя поясами на кону. Также мы готовы рассмотреть бой с (украинцем Александром) Усиком, но в случае хорошего денежного обеспечения, что пока не представляется возможным. Что касается добровольной защиты, то мы рассматриваем возможность боёв против таких боксеров, как (Кшиштоф) Гловацкий, (Кшиштоф) Влодарчик и другие», — цитирует Маргулеса «Р-Спорт».