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Болевой приём Соузы в поединке с Бётшем

12 февраля 2017, воскресенье. 10:29. Бокс/ММА
Боец смешанных единоборств Роналду Соуза победил Тима Бётша болевым приёмом (кимура) в первом раунде на турнире UFC 208. Бой Соуза — Бётш стал единственным, который завершился досрочно.


Посмотреть видео можно, перейдя по ссылке.

Видеозапись основного карда турнира UFC 208.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Роналду Соуза
Новости. Бокс/ММА
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