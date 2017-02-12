Болевой приём Соузы в поединке с Бётшем

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Билеты на спорт
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Футбольные трансферы
Допинг
Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
10:18
Видеозапись основного карда турнира UFC 208
09:39
UFC 208: Жермейн де Рандами победила Холли Холм — и другие результаты турнира
19:20
Жакиянов стал чемпионом мира WBA и IBO после двух нокдаунов
17:18
«Чемпионат» будет транслировать турнир UFC 208
12:31
Нурмагомедов: могу сделать Макгрегора скромнее
17:18
«Чемпионат» будет транслировать турнир UFC 208
12:31
Нурмагомедов: могу сделать Макгрегора скромнее
09:39
UFC 208: Жермейн де Рандами победила Холли Холм — и другие результаты турнира
18:32
UFC уволил 19 бойцов
19:20
Жакиянов стал чемпионом мира WBA и IBO после двух нокдаунов
Болевой приём Соузы в поединке с Бётшем
12 февраля 2017, воскресенье. 10:29.
Бокс/ММА
Боец смешанных единоборств
Роналду Соуза
победил
Тима Бётша
болевым приёмом (кимура) в первом раунде на турнире UFC 208. Бой Соуза — Бётш стал единственным, который завершился досрочно.
Посмотреть видео можно, перейдя по
ссылке
.
Видеозапись основного карда турнира UFC 208.
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Роналду Соуза
Комментарии:
Правила
Новости. Бокс/ММА
12 февраля 2017, воскресенье
10:29
Болевой приём Соузы в поединке с Бётшем
10:18
Видеозапись основного карда турнира UFC 208
09:59
Маккол в очередной раз снялся с боя
09:39
UFC 208: Жермейн де Рандами победила Холли Холм — и другие результаты турнира
00:29
Дибелла: бой Уайлдер — Джошуа будет показан на кабельном ТВ, никаких PPV
11 февраля 2017, суббота
23:16
Менеджер: Ломаченко хочет боксировать с Майки Гарсией
22:30
Уайт: мы уладили все разногласия с Сен-Пьером
21:31
Стиверн отказался боксировать с Ортисом
20:31
Нурмагомедов пожелал победы Исламу Махачеву на турнире UFC 208
19:28
Баранчик победил Рамоса в ярком бою
19:20
Жакиянов стал чемпионом мира WBA и IBO после двух нокдаунов
18:32
UFC уволил 19 бойцов
17:24
Роберт Истер-младший защитил титул IBF в поединке с Луисом Крусом
17:18
«Чемпионат» будет транслировать турнир UFC 208
16:25
Уайт: пусть Макгрегор отработает контракт с UFC, а потом дерётся с Мейвезером
15:51
Х.Фьюри: после того, как побью Паркера, он завоюет ещё один титул
14:50
Уайт: Тайрон Вудли — королева драмы
13:53
Лёффлер: бой с Чавесом-младшим опасен для Альвареса
13:34
Турман: Дэнни Гарсия — ограниченный боец, и я использую его слабости
12:59
Брансон: нокаутирую Силву так же, как Холла
12:31
Нурмагомедов: могу сделать Макгрегора скромнее
11:28
Уайт: мы заключили сделку на бой Алду и Холлоуэя
10:49
Атлас назвал Ломаченко лучшим боксёром мира P4P и не включил Головкина в топ-10
10:23
Ромеро собирает деньги на лечение Биспинга после их боя
10:11
Вл.Кличко: отчасти, Джошуа — копия меня
09:44
Взвешивание UFC 208: Холм тяжелее де Рандами, Силва легче Брансона
00:55
Беристайн: Чавес-мл. сможет противодействовать комбинациям Альвареса
10 февраля 2017, пятница
23:28
Хирн: Ортис может сразиться со Стиверном за право провести титульный бой WBC
22:50
Фабрисью Вердум проведёт бой против Бена Ротвелла на UFC 211
21:36
Р. Гарсия: ставлю на Турмана, но не удивлюсь, если победит Гарсия
20:51
Фергюсон: деньги сделали Макгрегора мягким, мы с Хабибом будем бороться за пояс
19:52
Уайлдер: все ищут какие-то дополнительные преимущества перед боем со мной
19:27
Сен-Пьер опустился на колени при встрече с Ф. Емельяненко
18:11
Уайт: мы работаем над организацией турнира UFC в России в 2018 году
17:27
А. Силва: планирую провести в UFC ещё шесть-семь лет
17:09
Поветкин сохранит место в совете по спорту при губернаторе Владимирской области
16:06
Беллью: если бы менеджером Хэя остался Бут, мы бы никогда не провели с ним бой
14:59
Промоутер Гассиева: реванш с Лебедевым возможен только при хорошем гонораре
13:34
Бой Бронера с Гранадосом пройдёт в весе 147 фунтов
13:09
Бой Ригондо — Флорес переносится на март или апрель
12:32
Фёдор Емельяненко прилетел в США на поединок с Митрионом
11:50
Экс-чемпион мира Хорхе Барриос вышел на свободу после 27 месяцев тюрьмы
11:13
Промоутер Ковалёва: команда Уорда не отвечает, а дедлайн приближается
10:29
Top Rank подписал контракт с серебряным призёром ОИ-2016 Шакуром Стивенсоном
09:14
Юбенк-старший: не вижу, за счёт чего Уорд и Головкин могут победить моего сына
Все новости
RSS
Кто победит: Фёдор Емельяненко или Мэтт Митрион?
Емельяненко по очкам
Емельяненко досрочно
Митрион по очкам
Митрион досрочно
Ничья
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+