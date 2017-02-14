WBC не исключает дополнительных санкций в отношении Поветкина

Всемирный боксёрский совет (WBC) следит за ходом судебной тяжбы между Александром Поветкиным и чемпионом WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером и не исключает возможности применения дополнительных санкций в отношении россиянина, сообщает ТАСС.
«Мы следим за развитием данного судебного процесса и его итогами. В ближайшее время мы выпустим официальное решение по этому расследованию», — заявил президент WBC Маурисио Сулейман в ответ на вопрос о возможных санкциях в отношении боксёра. Ранее WBC исключил Поветкина из своих рейтингов.
Команда Деонтея Уайлдера обвиняет Поветкина в употреблении допинга и срыве боя и требует у него компенсацию в размере $ 5 млн. Рябинский в ответ на обвинения американской стороны подал в суд Нью-Йорка встречный иск о защите чести и достоинства своего боксёра на $ 34,5 млн. Со стороны Поветкина в суде выступил голландский специалист Дауэ де Бур, данные которого подтверждали, что россиянин употреблял мельдоний до внесения этого препарата в список запрещённых (до 1 января 2016 года).