В состоянии здоровья Дениса Бойцова есть положительные изменения

В состоянии здоровья российского боксёра, восстанавливающегося от последствий черепно-мозговой травмы, есть положительные изменения. Об этом рассказала супруга спортсмена Ольга Литвинова.«Сегодня нашему Денису 31 год. В его состоянии, слава богу, есть положительные изменения. Сейчас он находится в Берлине», — цитирует Литвинову ТАСС.3 мая 2015 года Бойцов был госпитализирован после того, как его обнаружили с травмами в одном из тоннелей метро Берлина. Бойцов был введён в состояние искусственной комы из-за отёка в области мозга. Позднее он был выведен из медикаментозной комы и отправлен в реабилитационную клинику. Расходы на лечение российского боксёра взяли на себя глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и промоутерская компания «Ахмат Промоушен».Прокуратура Берлина сперва открыла уголовное дело по подозрению в нападении на Бойцова, однако впоследствии закрыла его, не найдя состава преступления.