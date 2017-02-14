Промоутер Брука: Келл будет защищать свой титул в бою со Спенсом с гордостью

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в полулёгком весе по версии IBF, заявил, что попытки заставить его подопечного отказаться от боя св пользу боя с Амиром Ханом не достигли цели.«Бой с Амиром Ханом был на тарелке. Но позвольте мне сказать, что бой со Спенсом будет в пять раз сложнее, чем бой с Ханом. И тут дело не в деньгах. Про Келла говорили, в частности сам Амир, что он не захочет драться с Эрролом, но Келл сказал: «Это не мой стиль, я буду драться со Спенсом перед своими болельщиками. Я буду защищать свой титул с гордостью и честью», — приводит слова Хирна Sky Sports.