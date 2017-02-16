Мануэль Чарр сразится с Одланьером Солисом за титул временного чемпиона WBA

Немецкий супертяжеловес ливанского происхождения(30-4-0, 17 КО) сразится с кубинцем(22-3-0, 14 КО) за титул временного чемпиона мира по версии WBA, утверждает немецкое издание Bild. Встреча этих боксёров запланирована на 11 марта в Бонне (Германия). Интересным моментом является то, что Солис на данный момент даже не входит в топ-15 рейтинга супертяжеловесов WBA.В сентябре прошлого года Чарр завоевал вакантный титул WBA International в поединке с Сефером Сефери, которого победил единогласным решением судей.