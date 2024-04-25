Асатрян и Шумков автоматически прошли в финала чемпионата Европы по боксу

Российские боксёры Нуне Асатрян (60 кг) и Всеволод Шумков (60 кг) из-за травм соперников автоматически прошли в финал чемпионата Европы по боксу.

Результаты российских боксёров 24 апреля на чемпионате Европы:

Эдмонд Худоян — Якуб Слонимский (Польша) – 5:0, до 48 кг;

Василий Егоров – Атила Бернарт (Венгрия) – 3:4, до 51 кг;

Тамир Галанов (Сербия) – Дмитрий Двали – 0:5, до 54 кг;

Адам Хессион (Ирландия) – Эдуард Саввин – 0:5, до 57 кг;

Всеволод Шумков – Иса Акрам (Шотландия) – 5:0, до 60 кг;

Габил Мамедов – Сейди Назиф (Сербия) – 5:0, до 63, 5 кг;

Янус Караван (Молдавия) – Тархан Идигов – явное преимущество, третий раунд, до 67 кг;

Даврон Бозоров (Молдавия) – Джамбулат Бижамов – 2:5, до 75 кг;

Савелий Садома – Марко Симон (Венгрия) – 5:0, до 80 кг;

Шарабутдин Атаев – Никица Радонич (Хорватия) — неявка, до 86 кг.