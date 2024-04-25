Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Асатрян и Шумков автоматически прошли в финала чемпионата Европы по боксу

Асатрян и Шумков автоматически прошли в финала чемпионата Европы по боксу
Аудио-версия:
Комментарии

Российские боксёры Нуне Асатрян (60 кг) и Всеволод Шумков (60 кг) из-за травм соперников автоматически прошли в финал чемпионата Европы по боксу.

Результаты российских боксёров 24 апреля на чемпионате Европы:

Эдмонд Худоян — Якуб Слонимский (Польша) – 5:0, до 48 кг;
Василий Егоров – Атила Бернарт (Венгрия) – 3:4, до 51 кг;
Тамир Галанов (Сербия) – Дмитрий Двали – 0:5, до 54 кг;
Адам Хессион (Ирландия) – Эдуард Саввин – 0:5, до 57 кг;
Всеволод Шумков – Иса Акрам (Шотландия) – 5:0, до 60 кг;
Габил Мамедов – Сейди Назиф (Сербия) – 5:0, до 63, 5 кг;
Янус Караван (Молдавия) – Тархан Идигов – явное преимущество, третий раунд, до 67 кг;
Даврон Бозоров (Молдавия) – Джамбулат Бижамов – 2:5, до 75 кг;
Савелий Садома – Марко Симон (Венгрия) – 5:0, до 80 кг;
Шарабутдин Атаев – Никица Радонич (Хорватия) — неявка, до 86 кг.

Материалы по теме
Эксклюзив
Виктор Фархутдинов: очень приятно, что есть гимн и флаг России, никто нам слова не говорит
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android