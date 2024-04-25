Чумгалакова и Кооль вышли в финал чемпионата Европы по боксу

Российские спортсменки Юлия Чумгалакова и Анастасия Кооль пробились в финал чемпионата Европы 2024 года по боксу, который проходит в настоящий момент в столице Сербии Белграде. В полуфинальном поединке Чумгалакова одолела представительницу Италии Джованну Маркезе, а Кооль оказалась сильнее Драганы Йованович, представляющей Сербию.

Чемпионат Европы начался 18 апреля. Турнир проходит в 12 женских и 13 мужских весовых категориях. Россияне на соревнования приехали с мощным составом и выступают на них под своим флагом.

Напомним, ранее сообщалось, что российские боксёры Нуне Асатрян (60 кг) и Всеволод Шумков (60 кг) из-за травм соперников автоматически прошли в финал чемпионата Европы.