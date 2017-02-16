Алду: Макгрегор понятия не имеет о том, что такое профессиональный бокс

Бывший соперник Конора Макгрегора Жозе Алду считает, что попытка ирландца попробовать себя в профессиональном боксе будет обречена на провал. Макгрегор, владеющий титулом чемпиона UFC в лёгком весе, стремится заполучить бой экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим.
«Когда ты входишь в новый мир, то должен иметь о нём какое-то представление. И я думаю, что он понятия не имеет о том, что такое профессиональный боксёр, который тренировался на протяжении всей своей жизни.
Я воспитывался в джиу-джитсу, я всегда дрался в джиу-джитсу. Однако если сейчас я вернусь в этот вид спорта и встречусь с настоящими монстрами джиу-джитсу, то каждый из них побьёт меня», — приводит слова Алду Mirror.