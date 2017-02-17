WBA не санкционировала бой между Солисом и Чарром

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) опровергла информацию о том, что якобы санкционировала поединок, в котором немецкий супертяжеловес ливанского происхождения(30-4-0, 17 КО) и кубинец(22-3-0, 14 КО) сразятся за титул временного чемпиона мира в супертяжёлом весе, сообщает BoxingScene.Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Солис и Чарр разыграют пояс WBA 11 марта в Бонне (Германия). Однако странность состояла в том, что Солис на данный момент даже не входит в рейтинг WBA.