Питерсон: нокаутирую Аванесяна в поздних раундах

Экс-чемпион мира во втором полусреднем весе Ламонт Питерсон (34-3-1, 17 КО) считает, что одержит досрочную победу над россиянином Данидом Аванесяном (22-1-0, 11 КО), владеющим поясом регулярного чемпиона WBA в категории 147 фунтов. Встреча этих боксёров состоится 18 февраля в Цинциннати.
«Аванесян часто переключается со стойки левши в ортодоксальную. Это то, к чему я должен быть готов. Я спарринговал со многими парнями, боксирующими в различных стойках, и у меня было много хороших раундов.
Аванесян — сильный боец. Российские боксёры обычно довольно сильные. Так что мне всегда нужно быть готовым к тому, что бой в любой момент может стать жёстким. Я буду готов к чему угодно.
Я думаю, что моя скорость доставит ему проблемы. Раньше он справлялся со всем, но это не значит, что я не буду иметь преимущества. Я более опытный боец. Я чувствую, что могу его победить. Предсказываю досрочную победу в поздних раундах», — приводит слова Питерсона BoxingScene.