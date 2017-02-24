Де ла Хойя: Эррол Спенс просто уничтожит Келла Брука

Генеральный директор промоутерской компании Golden Boy Promotionsпризнался, что хотел бы подписать контракт с американским боксёром, талант которого ценит очень высоко. 27 мая в Шеффилде (Великобритания) Спенсу предстоит провести бой с чемпионом мира IBF во втором полусреднем весе«Я хотел бы сделать Спенса новым Шугаром Рэем Леонардом. Он из тех бойцов, которые желают драться с лучшими, он уверен в себе. Он молод и хорошо выглядит. Он тот боец, промоушеном которого я бы хотел заниматься.Я думаю, что Спенс уничтожит Келла Брука. Вот насколько он хорош. Но представьте себе, если бы Спенс сотрудничал с Golden Boy, это было бы здорово», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.