Де ла Хойя: Головкин должен принять условия на бой с Альваресом

Промоутерзаявил, чтоготов к бою с, но тот должен принять его условия.«Всё готово для боя. Головкину только надо принять условия, которые мы предложили. Канело ни от кого не бегает. Он хочет драться с лучшими. Вы слышали о бойце, который к 26 годам уже дрался с Ларой, Траутом и Мейвезером и будет драться с Чавесом, сразился с Ханом, Котто, Мозли. Он со всеми дрался.В 25-26 лет он дерётся с лучшими. Даже я и великий Хулио Сезар Чавес так не делали», — приводит слова де ла Хойи Sports Iluustrated.