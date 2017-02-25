Дува: Глазков вернётся на ринг летом

Промоутер украинского боксёра(21-1-1, 13 КО)заявила, что её подопечный вернётся на ринг летом.«Я общалась с менеджером Глазкова, и Эгис Климас сказал мне, что Вячеслав планирует своё возвращение к концу лета. Я надеюсь, что так и будет, и желаю ему скорейшего выздоровления», — цитирует Дуву Boxing Scene.Добавим, что бронзовый призёр ОИ-2008 не боксировал с января 2016 года, когда уступил в чемпионском бою Чарльзу Мартину (23-1-1, 21 КО). Тогда Глазков получил травму колена, что оставило его вне ринга более чем на год.