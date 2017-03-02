Братья Чудиновы выйдут на ринг 31 марта в Ярославле

Братья Фёдор и Дмитрий Чудиновы проведут свои следующие поединки в рамках турнира, запланированного на 31 марта в Ярославле. Об этом рассказал представитель российской промоутерской компании «Патриот» Кирилл Щекутьев. Оппоненты боксёров на предстоящие поединки пока не определены.
«Поединки пройдут 31 марта. Соперники пока не определены», — цитирует Щекутьева ТАСС.
Отметим, что Фёдор Чудинов на данный момент является официальным претендентом на титул чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA.