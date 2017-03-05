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Уайт: не знаю, что теперь делать Нурмагомедову

5 марта 2017, воскресенье. 17:58. Бокс/ММА
Глава UFC Дэна Уайт не уверен в будущем Хабиба Нурмагомедова в организации после того, как россиянин снялся с поединка против Тони Фергюсона из-за проблем со здоровьем.

«Честно говоря, в ноябре на UFC 205 и сейчас у Хабиба были две подряд жуткие сгонки веса. Не знаю, может ли он вписаться в лимит или ему нужен план или диетолог получше. Не знаю, что ему теперь делать. Он не вписывался на шесть фунтов и был в ужасной форме. Ему потребуется время, чтобы восстановиться, а что делать потом, не знаю», — приводит слова Уайта MMA Junkie.
Источник: MMAJunkie Сообщить об ошибке
Теги
UFC Дэна Уайт Хабиб Нурмагомедов
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Кто победит: Хабиб Нурмагомедов или Тони Фергюсон?
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