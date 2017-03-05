Уайт: не знаю, что теперь делать Нурмагомедову

Глава UFCне уверен в будущемв организации после того, как россиянин снялся с поединка противиз-за проблем со здоровьем.«Честно говоря, в ноябре на UFC 205 и сейчас у Хабиба были две подряд жуткие сгонки веса. Не знаю, может ли он вписаться в лимит или ему нужен план или диетолог получше. Не знаю, что ему теперь делать. Он не вписывался на шесть фунтов и был в ужасной форме. Ему потребуется время, чтобы восстановиться, а что делать потом, не знаю», — приводит слова Уайта MMA Junkie.