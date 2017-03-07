Мозли: задумался бы о получении российского гражданства, если будет возможность

Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях американец(49-10-1, 41 КО) заявил, что готов рассмотреть вопрос о получении российского гражданства. 5 мая в Екатеринбурге он проведёт поединок против россиянина Магомеда Курбанова (10-0-0, 8 КО).«Вообще, это интересная идея. Если будет такая возможность, чтобы получить двойное гражданство, я задумался бы об этом. Я первый раз в России, мне нравится здесь. Да, я знаю, что здесь был Рой Джонс, теперь приехал я. Это здорово», — цитирует Мозли ТАСС.