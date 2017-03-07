Брэдли хочет бой с Котто

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях(33-2-1, 13 КО), заявил, что заинтересован в бое против экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях(40-5, 33 КО).«Я заинтересован в любом бое, который имеет смысл. А этот поединок как раз из таких. Встреча с Котто станет большим событием. Думаю, это тот бой, которые хотят видеть зрители. Котто, если ты подбираешь пару для танцев — давай, детка, я готов», — приводит слова американца BoxingScene.Последний раз в ринге Котто появлялся осенью 2015-го, когда уступил Саулю Альваресу, Брэдли же предыдущую встречу провёл в апреле 2016-го, проиграв схватку Мэнни Пакьяо.