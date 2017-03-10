Рикардо Майорга вернётся на ринг 1 апреля в Никарагуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях(31-9-1, 25 КО) вернётся на ринг 1 апреля в Манагуа (Никарагуа). На эту дату у никарагуанского боксёра запланирован поединок с мексиканцем Хаудиелем Сепедой (12-17-1, 9 КО), сообщает BoxingScene. Встреча этих боксёров будет проходить в промежуточной весовой категории 165 фунтов.«Я нокаутирую этого мексиканца за один раунд… Если я этого не сделаю, навсегда уйду на пенсию. Я не стану дурачить себя», — прокомментировал Майорга грядущий поединок.