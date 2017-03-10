Бетербиев: Баррера теперь может придумывать разные отговорки

Российский полутяжеловеспрокомментировал отказ Салливана Барреры сразиться с ним за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF. Встреча этих боксёров должна была состояться 21 апреля в Майами.«К большому сожалению, вынужден сообщить вам, что мой бой против Саливана Барреры отменён. Американский боксёр кубинского происхождения отказался выходить со мной на ринг. Он может сейчас придумывать разные предлоги для отказа, ссылаясь на отсутствие контракта и т. д., но есть факты, которые он не сможет отрицать. Будем честны: весь вопрос упёрся в его деньги за этот бой. Как вы знаете, 2 февраля состоялись промоутерскиe торги на бой.Мой промоутер GYM предложил $ 251 000 призовых за этот бой против предложения промоутера Барреры Main Events в размере $ 181 000 и выиграл торги. Призовой фонд из-за более низкого рейтинга Барреры делится между боксёрами согласно стандартному регламенту организации, санкционирующей бой: главный соперник – 75% от общей суммы, а претендент – 25%. По регламенту IBF 17 февраля GYM должен был объявить дату и место проведения боя.Накануне, 16 февраля, мне был прислан стандартный контракт IBF, я его подписал и отослал своему промоутеру. Аналогичный контракт был направлен Баррере. Получив копии обоих контрактов, IBF утвердил проведение боя 21 апреля 2017 г. в Майами, где живёт и тренируется сам Баррера. 22 февраля Баррера начал свою печально знаменитую «твиттер»-войну против моего промоутера, пытаясь «выбить» побольше денег. Пришлось вмешаться даже Кэти Дуве, промоутеру Барреры. Она посоветовала подопечному обращаться к своему менеджеру и адвокату.Подводя итог этой печальной истории, повторюсь: бой был официально утверждён Международной боксёрской федерацией (IBF) 21 апреля 2017 в Майами. Однако Баррера сам от него отказался, что бы он ни заявлял. Будем ждать хороших новостей! Всего вам доброго», — сообщил Бетербиев в своём «Инстаграме».