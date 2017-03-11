Ломаченко в костюме черепашки-ниндзя бросил вызов Макгрегору

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко в костюме черепашки-ниндзя бросил вызов бойцу ММА Конору Макгрегору. Боксёр опубликовал в «Инстаграме» фото и видео со своей тренировки, которую провёл в вышеупомянутом костюме.
Макгрегор в конце прошлого года получил боксёрскую лицензию в штате Калифорния и отчаянно пытается заполучить бой с Флойдом Мевезером-младшим.
«Макгрегор, черепашка-ниндзя Ломаченко ждёт тебя в ринге. Я могу протестировать тебя», — подписал фото Ломаченко.
Если фото и видео не отображаются, посмотреть их можно на официальной странице Ломаченко в «Инстаграме».